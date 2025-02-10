10/02/2025 13:32

【特朗普新政】CBS民調：56%美國公眾支持特朗普對華關稅戰

《經濟通通訊社10日專訊》根據美國CBS News/YouGov周日（9日）發布的一項民調，53%的美國公眾表示，他們認可總統特朗普上任首月來的工作。56%受訪者更贊成特朗普，對中國加徵10%的關稅。



民調還顯示， 66%的美國人認為，特朗普政府對降低物價未給予足夠重視，其中包括近一半的受訪共和黨人。此外，絕大多數人反對他對墨西哥、加拿大和歐洲加徵關稅。



在移民問題上，59%的受訪者支持特朗普驅逐無證移民，但有半數受訪者反對他將無證移民關押在大型拘留中心。他對以巴衝突的處理獲得了54%的支持率，但有47%的人認為美國接管加沙是一個「壞主意」。(jf)