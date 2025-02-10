10/02/2025 15:27

【特朗普新政】美日首腦同意擴大國防、太空和人工智能合作

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普和日本首相石破茂上周五（14日）在白宮首次會面後發表聯合聲明，雙方同意深化安保聯盟，包括加強在日本南西諸島的雙邊部署。



聲明稱，雙方計劃透過更為實戰的訓練演習、國防裝備和技術合作，以及加強聯盟供應鏈，來增強威懾和反應能力。兩國將增加在沖繩周邊島嶼的軍事部署，美國將加強在日本的戰略延伸威懾。



美日將擴大太空領域的合作，包括 NASA的Artemis任務中的月球表面探索，將深化網路安全合作，包括透過人工智慧和「韌性」雲端服務。將在人工智能(AI)、量子運算和高端半導體領域展開合作，引領世界，並加強對抗「經濟脅迫」。



*特朗普：日本將進口創紀錄美國液化天然氣*



兩國外長、防長即將舉行「2+2」會議。特朗普後還表示，美國和日本正在商討阿拉斯加州石油和天然氣管道項目。他說：「我們正在討論日美之間某種形式的合資企業，跟阿拉斯加州石油和天然氣有關。」



他強調，日本還開始進口「創紀錄數量」的美國液化天然氣，並指責他的前任拜登，未能幫助這日本解決其能源需求問題。(jf)