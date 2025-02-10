10/02/2025 08:24

板塊/個股 新聞內容 電商及物流板塊：

阿里巴巴(09988)、

京東集團(09618)、

順豐控股(02157) 特朗普暫緩對中國小額包裹徵稅 鋼、鋁股：

中國鋁業(02600)、

鞍鋼股份(00347)、

馬鋼股份(00323) 特朗普將對所有鋼、鋁進口徵收25%關稅 比亞迪(01211)

智駕概念股：

黑芝麻智能(02533)

地平線機器人-W(09660) 比亞迪將於今晚在深圳總部召開智能化戰略發布會；

黑芝麻智能確認與比亞迪有長期合作關係 內需板塊：

蒙牛乳業(02319)、

海底撈(06862)、

頤海國際(01579) 春節推高1月CPI同比增0.5%，自8月以來首次加速 金礦股：

紫金礦業(02899)、

招金礦業(01818)、

中國黃金國際(02099) 人民銀行連續三月增持黃金；

允許10家險企試點黃金投資 東風集團(00489)、

長安汽車(深:000625) 東風集團、長安汽車或聯合重組，

相關負責人稱方案仍在籌劃階段 風電及光伏板塊：

金風科技(02208)、

陽光能源(00757)、

信義光能(00968) 國家發改委推動新能源上網電量進入電力市場 特步(01368) 擬折讓9.4%配股兼發5億元可換股債籌10億 美圖(01357) 預計去年經調整淨利潤增約六成 太古地產(01972) 預計2024財年虧損不影響股息中單位數增長能力 廣汽集團(02238) 1月汽車銷量98437輛，上年同期131970輛 茂盛控股(00022) 逾7億售酒店予機管局，逾3億購主席物業，另派12仙特息 洲際航天科技(01725) 擬發三成新股訂備忘，控股權或易手觸發強制全面要約

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 71.19 +0.27% 布倫特期油 74.81 +0.20% 黃金現貨 2866.69/盎司 +0.21% 黃金期貨 2893.42/盎司 +0.20%

【要聞盤點】1、亞馬遜第一季營收及營運利潤指引不及預期，收市報跌4%。Pinterest股價大升19%，因公司第四季營收首次突破10億美元，且2025年第一季業績指引超預期。道指跌444點；標普跌57點；納指跌268點。金龍中國指數上漲97點，阿里巴巴和騰訊音樂娛樂對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時08分上漲200點。2、中國1月CPI同比升0.5%，春節假期推高食品服務價格，彭博稱通縮風險仍未解除。3、因美國海關遇到技術問題，特朗普宣布暫緩對中國小額包裹徵收關稅。4、特朗普稱周一將宣布對所有鋼、鋁進口徵收25%關稅，本周或公布向貿易夥伴徵收對等關稅措施。5、美國1月非農新增就業14.3萬人，低於預期，失業率回落至4%，勞動力市場增速放緩但仍健康。6、密西根大學2月消費者信心降至七個月低點，關稅憂慮推高一年通脹預期至4.3%。7、人民銀行連續三月增持黃金，允許10家險企以中長期資產配置為目的試點開展中長期黃金投資業務。【焦點股】【油金報價】