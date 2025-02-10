10/02/2025 08:24
【開市Ｇｏ】美暫停小額包裹徵稅留意電商股，中國1月CPI回升
【要聞盤點】
1、亞馬遜第一季營收及營運利潤指引不及預期，收市報跌4%。Pinterest股價大升19%，因公司第四季營收首次突破10億美元，且2025年第一季業績指引超預期。道指跌444點；標普跌57點；納指跌268點。金龍中國指數上漲97點，阿里巴巴和騰訊音樂娛樂對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時08分上漲200點。
2、中國1月CPI同比升0.5%，春節假期推高食品服務價格，彭博稱通縮風險仍未解除。
3、因美國海關遇到技術問題，特朗普宣布暫緩對中國小額包裹徵收關稅。
4、特朗普稱周一將宣布對所有鋼、鋁進口徵收25%關稅，本周或公布向貿易夥伴徵收對等關稅措施。
5、美國1月非農新增就業14.3萬人，低於預期，失業率回落至4%，勞動力市場增速放緩但仍健康。
6、密西根大學2月消費者信心降至七個月低點，關稅憂慮推高一年通脹預期至4.3%。
7、人民銀行連續三月增持黃金，允許10家險企以中長期資產配置為目的試點開展中長期黃金投資業務。
【焦點股】
【油金報價】
1、亞馬遜第一季營收及營運利潤指引不及預期，收市報跌4%。Pinterest股價大升19%，因公司第四季營收首次突破10億美元，且2025年第一季業績指引超預期。道指跌444點；標普跌57點；納指跌268點。金龍中國指數上漲97點，阿里巴巴和騰訊音樂娛樂對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時08分上漲200點。
2、中國1月CPI同比升0.5%，春節假期推高食品服務價格，彭博稱通縮風險仍未解除。
3、因美國海關遇到技術問題，特朗普宣布暫緩對中國小額包裹徵收關稅。
4、特朗普稱周一將宣布對所有鋼、鋁進口徵收25%關稅，本周或公布向貿易夥伴徵收對等關稅措施。
5、美國1月非農新增就業14.3萬人，低於預期，失業率回落至4%，勞動力市場增速放緩但仍健康。
6、密西根大學2月消費者信心降至七個月低點，關稅憂慮推高一年通脹預期至4.3%。
7、人民銀行連續三月增持黃金，允許10家險企以中長期資產配置為目的試點開展中長期黃金投資業務。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|電商及物流板塊：
阿里巴巴(09988)、
京東集團(09618)、
順豐控股(02157)
|特朗普暫緩對中國小額包裹徵稅
|鋼、鋁股：
中國鋁業(02600)、
鞍鋼股份(00347)、
馬鋼股份(00323)
|特朗普將對所有鋼、鋁進口徵收25%關稅
|比亞迪(01211)
智駕概念股：
黑芝麻智能(02533)
地平線機器人-W(09660)
|比亞迪將於今晚在深圳總部召開智能化戰略發布會；
黑芝麻智能確認與比亞迪有長期合作關係
|內需板塊：
蒙牛乳業(02319)、
海底撈(06862)、
頤海國際(01579)
|春節推高1月CPI同比增0.5%，自8月以來首次加速
|金礦股：
紫金礦業(02899)、
招金礦業(01818)、
中國黃金國際(02099)
|人民銀行連續三月增持黃金；
允許10家險企試點黃金投資
|東風集團(00489)、
長安汽車(深:000625)
|東風集團、長安汽車或聯合重組，
相關負責人稱方案仍在籌劃階段
|風電及光伏板塊：
金風科技(02208)、
陽光能源(00757)、
信義光能(00968)
|國家發改委推動新能源上網電量進入電力市場
|特步(01368)
|擬折讓9.4%配股兼發5億元可換股債籌10億
|美圖(01357)
|預計去年經調整淨利潤增約六成
|太古地產(01972)
|預計2024財年虧損不影響股息中單位數增長能力
|廣汽集團(02238)
|1月汽車銷量98437輛，上年同期131970輛
|茂盛控股(00022)
|逾7億售酒店予機管局，逾3億購主席物業，另派12仙特息
|洲際航天科技(01725)
|擬發三成新股訂備忘，控股權或易手觸發強制全面要約
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|71.19
|+0.27%
|布倫特期油
|74.81
|+0.20%
|黃金現貨
|2866.69/盎司
|+0.21%
|黃金期貨
|2893.42/盎司
|+0.20%