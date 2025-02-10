10/02/2025 12:03

《豪論國金－李振豪》數據上，特朗普回朝有利全球股市

《豪論國金》特朗普回朝無疑是今年股票市場的Game Changer，尤其共和黨贏得參眾議院的控制權，達到全面執政的所謂「紅色浪潮」。特朗普上任至今，全球資金跟隨他的一言一行而起舞，例如挑戰三觀的外交政策及進取的國內經濟政策，都迫使投資者須迅速及果斷地調配資金，預期此狀況短期內將會持續。



參考特朗普上一任「紅色浪潮」中首三年（由2017年1月至2019年12月的按月數據）各地區主要股指表現，大部分股票指數皆上升，當中標普500指數表現最好，升幅約33.3%，第二及第三是亞洲除日本及新興市場指數，分別升約18.2%及14.6%；反觀歐斯托克及日本東證指數，只升約12.2%及9.6%，表現相對落後。結果顯示，「美國優先」其實早在全球股市出現，其升幅明顯拋離其他指數近一倍或以上，反觀歐洲及日本作為美國的盟友更是不利，反映「紅色浪潮」中建倉美股是不二之選。



再觀察各大指數的首年表現，亞洲除日本及新興市場表現較好，升幅近四成，反而標普500及日本東證指數升幅約兩成，歐斯托克更只升約15%，反映全面執政的共和黨在外交政策上與民主黨存在分歧。預期特朗普回朝至少在貿易上由拜登年代的劍拔弩張，或轉向談判與磋商，環球經濟繃緊的狀態料在大幅度變化中有所紓緩。另外，俄烏停戰協商及中東戰事緩和跡象，將有利降低全球地緣避險情緒。需知道2020年大疫情前5年，紐約期油的平均價是53美元，而非去年底近80美元。當油價回落，很大機會拉低全球（尤其美國）通脹，對各國經濟及民生等都是好事。



根據數據預測，未來投資者的風險胃納料有序提升，對全球股市實屬有利，尤其近年被壓抑的亞洲除日本市場或可吸納更多資金，反彈空間相對成熟市場更大。畢竟歐美日等成熟股市的升勢已持續良久，趁機回吐或投資者轉投亞洲及新興市場亦尚算合理。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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