10/02/2025 15:07

彭博夥交易中心推支持債券通項下離岸人民幣債券回購交易解決方案

《經濟通通訊社10日專訊》彭博宣布與中國外匯交易中心(全國銀行間同業拆借中心)合作推出一項全新解決方案，為境外市場參與者進行債券通離岸人民幣債券回購交易提供支持。



根據香港金管局的安排，「債券通」(北向通)投資者從今日起可以使用合資格在岸債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務。



自2019年起，彭博與交易中心建立系統連接。是次雙方合作推出的解決方案令境外投資者可以通過彭博終端與由香港金融管理局指定的做市商協商回購利率，使用「債券通」(北向通)下持有的債券作為抵押品執行交易。授權用戶可通過彭博電子回購交易功能(BOLT REPO)提交回購/逆回購報價請求(RFQ)，其選擇的做市商通過交易中心系統提供報價回覆，進行確認後達成交易。



彭博亞太區總裁李冰表示，離岸回購安排的推出是推動離岸人民幣市場流動性，鞏固香港作為全球領先的離岸人民幣樞紐和金融中心地位的重要舉措。長遠而言，有助於加快全球投資者參與中國債券市場的步伐。(bi)