10/02/2025 15:12

工銀亞洲完成首筆離岸人民幣債券回購交易

《經濟通通訊社10日專訊》中國工商銀行(亞洲)表示，致力推動跨境金融創新與合作，積極 響應金管局有關離岸人民幣債券回購業務的安排（離岸回購安排），於實施首日順利完成該行首筆以「債券通」(北向通)債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購交易，助力香港離岸人民幣市場發展邁向新階段，鞏固香港國際金融中心的地位。



離岸回購安排今日正式實施，所有已入市的「債券通」(北向通)參與者均可以使用合資格 在岸債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務。中國工商銀行(亞洲)作為本地一級流動性提供銀行及離岸人民幣市場先驅，今日率先完成此類交易，充分展現該行卓越的跨境金融服務能力，對促進中國內地與香港金融市場的深度融合及協同發展作出重大貢獻。



中國工商銀行(亞洲)高級業務總監暨金融市場部總經理詹偉基表示，該行歡迎並全力支持此次離岸回購安排。此次特別於實施首日即參與交易，不僅體現對國家債券市場高水平開放以及香港金融市場長足發展的支持，更有助進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐和國際金融中心的地位和吸引力。相信這一創新舉措將顯著提升在岸人民幣債券的投資價值與流動性，為離岸人民幣市場增添活力，同時賦能中國內地債券以至金融市場的對外開放。(bi)





