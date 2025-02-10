10/02/2025 16:28

星展香港：美國加徵關稅對中國影響不大，料美國下半年減息2次

《經濟通通訊社10日專訊》對於美國向華加徵額外關稅，星展銀行(香港)行政總裁龐華毅表示，相關關稅對中國GDP影響非常小，僅為約0.3%，認為現時關稅的影響不大。



*料美國下半年減息兩次*



他表示，去年11月該行在不良貸款方面的表現較業界為佳，業界普遍不良貸款大多來自房地產等行業，而中小企在該行的不良貸款的佔比上較多，隨著美國加徵關稅可能影響通脹，減息預期有所降溫，預期今年美國會將會在下半年進行兩次減息。



他表示，儘管該行預期房地產市場將持續疲軟，內地及香港的房地產市場情況正在好轉，但當中難免會有部分相關公司出現問題，並指該行在過去幾年非常保守地管理其投資組合，採取非常積極的行動來減少潛在疲軟的企業，並形容相關情況基本已穩定下來。



*新世界狀況良好，相關家族企業有相應支持*



他續指，新世界(00017)是該行的客戶，在報道中可見，該公司仍在正常償還相關債務，直言：「我們與該公司之間並沒有問題」，而根據公開資訊，可見新世界狀況良好，並正在與有關方面進行協調，而相關家族企業亦有提供相應的支持，他對相關情況感到放心。



星展銀行(香港)財務總監陳立珊表示，由於香港及內地的息差差距較闊，或有較多人會選擇在內地進行借貸，該行料美國在今年下半年減息兩次，利率水平或維持在較高水平，故預期今年該行在香港的貸款增長不會有太大進展，又指該行在住宅按揭貸款方面的佔比較同業為少，住宅按揭佔該行在香港的按揭貸款為7%。(bn)