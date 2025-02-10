10/02/2025 19:07

【大國博弈】香港郵政：明日起恢復接收寄往美國內載貨品郵件

《經濟通通訊社10日專訊》​香港郵政今日宣布，有鑑於美國當局已確定不向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅，明日起恢復接收寄往美國內載貨品的郵件。



美國郵政機關上周曾通知香港郵政不可付運內載貨品的郵件，除非有關郵件已按美國單方面規定，提交「正式報關」(Formal Entry)。香港郵政暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，並一直與該機關交涉。香港郵政今日正式從該機關知悉，美國當局確定現不需要向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅。因此，香港郵政可暫時恢復有關郵遞服務。



香港郵政提醒市民，美國政府政策朝令夕改，可能隨時會再改變政策，加上寄達美國的郵件亦可能被積壓而導致延誤，或會為市民帶來不便或損失。



特區政府重申，對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿，並敦促美方採取即時行動，糾正其錯誤行為。(bi)