10/02/2025 16:51

【ＡＩ】商湯大裝置上架DeepSeek系列模型，限時免費體驗

《經濟通通訊社10日專訊》商湯(00020)宣布，企業客戶和開發者由即日起可在商湯大裝置萬象平台中使用DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等模型，並可於3個月內享受1000萬tokens免費使用權益。



*全周期定製化方案，賦能智能開發全流程*



商湯大裝置依託領先的技術平台與專家資源，形成「場景定義-訓練-部署-迭代」的閉環服務體系，確保客戶開發效率與應用效果的雙重提升。



為滿足不同行業的企業級需求，商湯大裝置開創了模型定製服務--為企業量身打造輕量化模型，基於場景強化學習在特定場景提升基模型，支持小模型高效推理，在提升精準度的同時，使推理效率提升300%。



針對私有化需求，商湯大裝置也提供全流程端到端服務--針對場景的綜合解決方案，涵蓋模型定製、模型開發平台及Agent應用開發平台三大核心模塊，適合多種國產化硬件，提供全鏈路支持。配合商湯專家團隊駐場服務，最快兩周內可幫助企業完成部署與業務對接。



*個性化部署，最大化用戶效能*



商湯大裝置亦提供個性化部署方案，支持公有雲、私有化及一體機等部署方式，幫助企業用戶在激烈的市場競爭中取得優勢，實現跨越式發展。



在硬件層面，商湯大裝置兼容英偉達與國產異構芯片，並通過軟硬件深度協同及優化，實現了多種芯片高效混合部署、流量智能分發，有效提升硬件效率，最大化用戶效能。



在推理層面，商湯大裝置支持多款主流推理引擎，可針對性加速優化緩衝存儲器。其亦計劃在未來推出PD(Prefill-Decode)分離式推理架構，將計算任務智能拆分，並分別調度至最適合的算力單元執行，進一步提升能源效率比。(cl)