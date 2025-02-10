10/02/2025 19:43

《再戰明天》克利夫蘭聯儲總裁發表講話，中芯公布業績

《經濟通通訊社10日專訊》克利夫蘭聯儲總裁發表講話，及中芯公布業績，料為周二（11日）市場焦點。



*英倫銀行總裁及委員發表講話*



周二日本假期休市。各國重要經濟活動方面，周二本港時間4:45pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩在利茲貝克特大學就英國經濟前景發表講話。晚上8:15pm，英倫銀行總裁貝利發表題為「我們是否低估了金融市場變化」的講話。9:50pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克就經濟前景發表講話。



數據方面，周二8:30am（本港時間．下同），澳洲公布1月NAB企業信心指數。



在本港，明日公布業績的公司有:中芯國際(00981)等。



另外，美國聯儲局主席鮑威爾將於周二及周三（12日）赴國會作證。美國將於周三公布1月消費者物價指數(CPI)，周四（13日）公布1月生產者物價指數(PPI)。(wa)