10/02/2025 11:42

中銀完成多筆債券通北向通債券作為抵押品離岸人民幣債券回購交易

《經濟通通訊社10日專訊》中銀香港(02388)公布，作為香港金管局指定的「債券通」（北向通）做市商，在「債券通」(北向通)債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務實施首日，完成多筆回購交易。此外，中銀香港作為提供債券通託管服務的債務工具中央結算系統（CMU系統）成員之一，協助多家境外機構客戶完成相關回購交易。



中銀香港副總裁王化斌表示，「債券通」(北向通)債券作為抵押品的離岸人民幣債券回購業務對推動人民幣國際化發揮關鍵作用，人民幣債券具有價值穩定，並與國際市場波動關聯度較低等多項優質資產的優勢，本次將「債券通」(北向通)債券納入離岸回購業務，進一步增加在岸人民幣資產在國際金融市場中的抵押品功能及應用，同時豐富了境外投資者獲取人民幣流動性支持的渠道，從而提高境外機構投資者投資人民幣資產的興趣。



他表示，新業務有助推進中國債券市場高水平對外開放，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位及風險管理中心功能，鞏固提升香港國際金融中心的地位。(bn)