10/02/2025 11:21
《港元利率》隔夜息跌近半厘創逾兩周新低，一個月拆息結束兩連升
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息幾乎全線向下，其中，隔夜息大跌近半厘至3.59286厘，見1月24日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連升，報3.77458厘，為2月5日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.81244厘，為2月5日以來最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.96018厘。
港元匯價今早最低曾見7.7917兌1美元，為2月4日以來最弱，最新報7.7896，較前收市價跌0.01%。
恒指今早高開90點後，在科技股帶動下，升幅擴大，暫時最多漲385點，報21518，創去年10月10日以來高位；[恒指最新升289點，報21422。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.81244厘，為2月5日以來最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.96018厘。
港元匯價今早最低曾見7.7917兌1美元，為2月4日以來最弱，最新報7.7896，較前收市價跌0.01%。
恒指今早高開90點後，在科技股帶動下，升幅擴大，暫時最多漲385點，報21518，創去年10月10日以來高位；[恒指最新升289點，報21422。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.59286
|-46.321
|一周
|3.74286
|-13.393
|兩周
|3.75566
|-7.636
|一個月
|3.77458
|-2
|兩個月
|3.81244
|-1.744
|三個月
|3.81244
|-1.78
|六個月
|3.88315
|-
|一年
|3.96018
|+0.036
資料來源：香港銀行公會