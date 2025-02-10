10/02/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.59286 -46.321 一周 3.74286 -13.393 兩周 3.75566 -7.636 一個月 3.77458 -2 兩個月 3.81244 -1.744 三個月 3.81244 -1.78 六個月 3.88315 - 一年 3.96018 +0.036

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息幾乎全線向下，其中，隔夜息大跌近半厘至3.59286厘，見1月24日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦結束兩連升，報3.77458厘，為2月5日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.81244厘，為2月5日以來最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.96018厘。港元匯價今早最低曾見7.7917兌1美元，為2月4日以來最弱，最新報7.7896，較前收市價跌0.01%。恒指今早高開90點後，在科技股帶動下，升幅擴大，暫時最多漲385點，報21518，創去年10月10日以來高位；[恒指最新升289點，報21422。(cl)資料來源：香港銀行公會