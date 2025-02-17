10/02/2025 10:00

【ＡＩ】施羅德投資：DeepSeek衝擊凸顯投資組合須具韌性

《環富通基金頻道10日專訊》施羅德投資首席投資總監Johanna Kyrklund、環球股票主管Simon Webber及投資組合經理兼環球科技業專家Paddy Flood指，雖然中國內地的人工智能初創企業DeepSeek（深度求索）對人工智能(AI)創新方面所帶來的影響尚待充分了解，但普遍的市場高度集中令其容易受回撤影響。因DeepSeek宣稱在人工智能領域取得新進展，股市早前遭遇拋售。DeepSeek表示，它已用比市場領導者較少的成本和時間訓練了生成式AI聊天機器人(chatbot)。



鑑於近年來人工智能主題帶動股市，這則消息令投資者對有關科技業所產生的影響提出了重大疑問。1月27日，納斯達克指數下跌3%，一些人工智能相關公司的股價跌幅更大，這樣的衝擊也強調了積極建立具韌性投資組合的必要性。



*半導體需求未必減少，否則Nvidia等企業或受壓*



Paddy Flood和Simon Webber指，據報道，DeepSeek已開發出可媲美市場領導者的大型語言模型(LLM)，但訓練成本卻相對地低得多。若然屬實，這可能表示與人工智能相關運算工作負載所需的高效能半導體需求將會減少。不過，這個結論取決於DeepSeek的成本數據是否真正與現有業界同行相媲美，更重要的是，其他因素是否保持不變。



運算能力效率的提升不一定代表半導體（晶片）需求減少。傑文斯悖論(Jevon's Paradox)是一個成熟的經濟概念，它指出資源效率的提升通常會導致該資源的消耗量增加。在這種情況下，更高的運算效率可能會刺激人工智能的進一步採用和發展，從而可能抵銷任何半導體需求的直接減少。如果運算效率提升導致半導體/人工智能設備需求減少，那麼英偉達(Nvidia)等企業及其他運算基建設施供應商可能會面臨壓力。然而，這個情況還未確定，尤其是考慮到前面提到的傑文斯悖論。



*較低成本或惠及軟件公司，微軟等超大型企業可獲益*



另一方面，這發展可能會惠及軟件公司。較低的人工智能成本可能會讓更多先前因價格高昂而卻步的客戶能夠使用這些技術。對於將AI功能嵌入其產品的軟件供應商而言，這可能會在維持盈利能力的同時，促進產品的採用。



此外，微軟、Meta和谷歌(Google)等超大規模企業也能從中獲益。這些企業能否在大量投資於研發人工智能技術後獲得回報？市場對這點的憂慮與日俱增。如果這種情況導致這些企業所需的支出減少，那其資本支出可能降低，並促使自由現金流大幅增加。



目前仍有許多不確定因素存在，例如釐清DeepSeek的成本結構，以及更便宜的基建設施是否真的會減少全球人工智能競賽當中所需的支出。這種不確定性確實會帶來風險，但這些舉動很可能會為活躍的投資者創造機會，尤其是在科技業與工業領域。在不久的未來，這個議題將繼續受到高度關注。



*主要股指無法分散投資，須尋找跨行業地域投資機會*



Johanna Kyrklund指，施羅德投資曾討論過高度集中的股票市場可能對投資者構成風險。目前股票指數的集中度已遠超1990年代後期的水平。從投資組合的角度來看，僅對幾家企業的股份持倉，似乎並不明智。了解股票的基礎至關重要，並需要採取積極的方法來管理風險。



DeepSeek技術所帶來的所有影響仍有待了解。但這個案例凸顯出，市場很容易受美國大型企業的失策或新競爭者出現所影響。主要股票指數無法提供以往可分散投資的作用。想要建立更具韌性投資組合的投資者，必須採取積極主動的方式，尋找跨行業和地域的投資機會，以真正的分散投資。(wa)