10/02/2025 09:10

【ＡＩ】內地三大電訊商全面接入DeepSeek大模型

《經濟通通訊社10日專訊》工信部最新發文表示，內地三家基礎電信企業中國移動、中國電信及中國聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。



研究機構QuestMobile數據顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數首次超越豆包，隨後在2月1日突破3000萬大關，成為史上最快達成這一里程碑的應用。



另值得留意的是，DeepSeek官網顯示，DeepSeek-V3 API服務的45天優惠價格體驗期已結束，從2月9日開始將調整為新的價格：每百萬輸入tokens 0.5元人民幣（緩存命中）/2元人民幣（緩存未命中），每百萬輸出tokens 8元人民幣。



*特朗普指DeepSeek不構成國安威脅*



上周，有美國國會議員計劃推出跨黨派法案，禁止在美國政府設備上使用DeepSeek。此前，已有安全專家指DeepSeek將用戶數據直接發送給中國通訊商，對國家安全構成威脅。惟美國總統特朗普在白宮被記者問到DeepSeek相關話題時說，DeepSeek不會對美國國安構成威脅，美國最終可以從這家中國初創企業的人工智能創新中受益，這會便宜很多。(ry)