10/02/2025 16:20

【ＡＩ】外交部回應DeepSeek熱潮：願同各方加強交流合作

《經濟通通訊社10日專訊》近期，中國人工智能企業深度求索(DeepSeek)推出的開源大模型在國際上引起廣泛關注，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上提到，中方願同各方加強人工智能交流合作，共同在人工智能的廣闊天地裏深度求索。



郭嘉昆稱，當前人工智能的新技術不斷突破，新業態持續湧現，新應用加快拓展，已經成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。中國積極擁抱智能變革，大力推進人工智能創新發展，重視人工智能安全，支持鼓勵企業自主創新，為全球人工智能發展作出了積極貢獻。



他強調，中方積極推動人工智能普惠發展，幫助發展中國家加強能力建設，主張開源人工智能技術，促進人工智能服務的可及性，實現各國共享智能紅利。同時，中方反對以意識形態劃線，反對泛化國家安全概念、將經貿問題政治化的做法。中方願同各方加強人工智能交流合作，堅持以共商促共享，攜手打造開放包容、互利共贏的發展環境，共同在人工智能的廣闊天地裏深度求索。(ry)