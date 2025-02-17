10/02/2025 15:02

【ＡＩ】頂級域名ai.com直接定向至DeepSeek官網

《經濟通通訊社10日專訊》目前在瀏覽器輸入ai.com，將直接定向至DeepSeek官網。域名信息服務平台的公開數據顯示，ai.com域名註冊於1993年，有效期直至2031年5月，註冊地是吉隆坡。



據了解，ai.com域名的定位被視作前沿AI的象徵，此前這一域名曾長期被定位到ChatGPT和馬斯克的xAI官網。



有觀點認為，域名持有者此舉可能是為了「蹭熱點」提高域名價值，但同時也反映了DeepSeek的影響力。



今年1月，DeepSeek發布其最新開源模型DeepSeek-R1，用較低的成本達到了接近於OpenAI開發的GPT-o1的性能，一舉破解了全球人工智能產業長期以來「堆算力」的路徑依賴，在業界引發轟動。(jq)