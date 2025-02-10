10/02/2025 16:17

【大國博弈】中方據報制定美科企反壟斷調查名單，外交部：不了解

《經濟通通訊社10日專訊》據《華爾街日報》報道，中方正在制定一份美國科技公司的名單，入圍的公司可能面臨反壟斷調查。知情人士稱，中方正在調查英偉達(Nvidia)和谷歌(Google)涉嫌違反反壟斷法，而瞄準的其他美國公司還包括蘋果公司、博通(Broadcom)和半導體設計軟件供應商新思科技(Synopsys)。新思科技有一筆350億美元的收購案有待北京方面批准。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，不了解具體情況。中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法。中國始終堅持打造市場化、法治化、國際化的營商環境，中國市場對所有國家一視同仁，對各國企業同等開放。對於，美國總統特朗普稱周一將宣布向所有進口美國的鋼鋁產品徵收25%關稅，郭嘉昆回應，具體的問題請向主管部門詢問，但要強調的是，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。



《華爾街日報》的報道指，中國官員制定的美國科技公司反壟斷調查名單，是希望以此影響在美國總統特朗普的核心圈子裏擁有很大影響力的科技高管。目的是盡可能收集更多「籌碼」，以便在預計與特朗普政府就美中問題進行的談判中發揮作用，這些問題包括特朗普對中國商品加徵關稅的措施。(jq)