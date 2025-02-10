10/02/2025 11:18

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.8410 +7.20 1周 1.7290 +9.50 2周 1.8020 +6.50 1個月 1.7000 -0.30 3個月 1.7140 +0.20 6個月 1.7230 +0.30 9個月 1.7290 +0.10 1年 1.7330 -0.10

《經濟通通訊社10日專訊》人民銀行公布，今日進行2150億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。公開市場今日有4490億元逆回購到期，即今日淨回籠2340億元，為春節後連續四個交易日收水。上周六(8日)為春節調休後的工作日，人行未進行公開市場操作。上周，即2月5日至7日，人行共進行11562億元7天期逆回購，對沖21775億元逆回購到期，即全周收水10213億元。本周人行公開市場將有16052億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期4490億元、0億元、6970億元、2755億元、1837億元。同時，周五有三只記帳式附息國債發行，合計規模超2000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1個月、1年向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)