10/02/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣即期開貶61點子，美國暫停對中國小額包裹徵稅

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1707，較上個交易日跌8點子，創1月23日以來逾兩周新低，和市場預測偏離擴至1343點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開61點子，報7.2950，上個交易日即期匯率收盤報7.2889。



美國總統特朗普周日表示，他將於周一宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅，這將是在現有關稅基礎上加徵，也是他貿易政策改革的又一次重大升級。特朗普於當地時間上周五(7日)簽署行政命令，押後對來自中國內地及香港的包裹取消「小額豁免」條款，即延後對小額包裹徵稅，直至美國海關有能力處理向該等小額包裹徵收關稅為止。



中美貿易談判未有新進展，同時特朗普發出新關稅威脅，監管加碼對中間價過濾舉措穩定市場預期。



此外，今日是中國對美國反制徵收關稅的生效日，關注中美領導人是否還有通話溝通的機會。



標普評級最新觀點認為，受制於信心不足和利差劣勢，預計人民幣將持續面臨貶壓，不過政策制定者也會加大力度遏制資金外流和貨幣貶值，但人民幣匯率若面臨巨大壓力，大幅貶值的可能性也不排除。(jq)