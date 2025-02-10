10/02/2025 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收跌188點子報7.3077，創三周新低

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3077，較上個交易日4時30分收盤價跌188點子，創1月20日以來三周新低，全日在7.2950至7.3090之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌107點子，報7.3152。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1707，較上個交易日跌8點子，創1月23日以來逾兩周新低，和市場預測偏離擴至1343點。



市場人士表示，美國總統特朗普發出新關稅威脅後，美元指數走強施壓人民幣，不過中間價繼續傳遞監管層清晰的維穩信號，短期匯價料穩中趨弱。



中金公司報告認為，當前最大的變量仍來自於特朗普的對華關稅壓力，若相關預期得以改善，人民幣匯率有望較當前水平小幅升值。



招行資金營運中心觀點指出，鑒於美強歐弱邏輯繼續強化以及特朗普言論的不確定性，美元仍具上行壓力，人民幣重點關注人行中間價變化。(jq)