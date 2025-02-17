10/02/2025 13:37

【ＡＩ】DeepSeek掀城市反思，官媒：順應新技術感知需求

《經濟通通訊社10日專訊》DeepSeek在AI界掀起巨浪，連帶令同樣誕生於浙江杭州的遊戲科學、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技這幾家新科技公司成為全球矚目的「東方神秘力量」，繼而引起內地多個城市反思為何這些「科技新貴」都誕生在杭州。江蘇省委機關報《新華日報》今日再度刊文探討這場「城市反思潮」，指「與其功利地去探討我們為甚麼沒能擁有這些企業，不如嘗試著順著『六小龍』的技術實現去感知真實的需求，去想像未來的模樣」。



此前《新華日報》旗下「交匯點」客戶端曾於上周五、六(7、8日)連續兩日發表題為《DeepSeek為甚麼會出現在杭州？》、《杭州有DeepSeek，我們有甚麼？》的文章，討論城市對於新技術產業的吸引力。



今次的文章就提到，在蛇年新春第一會上，江蘇省委常委、南京市委書記周紅波表示，「杭州六小龍」在杭州集中湧現絕非偶然，很重要的原因是杭州良好的創新氛圍、產業生態和營商環境。他認為，只有在營商環境上搶佔高地，才能在區域競爭中跟上步伐。



文章指出，工作要點、制度、機制，都可以模仿，可以直接「抄作業」，但城市氣質、城市文化無法拿過來就用，需要長時間積澱。所有的辦法都是靠人在運行，規章可以保證底線，但無法決定上限。



文章又稱，有網民認為，江蘇官員一個鮮明的共性是，「你和他談技術，他卻和你談情商」，而這句話贏得不少點讚。從網友眾多對情商調侃的點評更可見，新經濟時代，注重和人打交道的能力不再是年輕群體最需要的突出能力，即是新技術群體以「瘋癲」為最佳狀態，「也許根本就懶得去理解別人，包括去理解『官員』的情緒」。



文章特別指出，DeepSeek創辦人梁文鋒曾表示，創新需要盡可能少的干預和管理，讓每個人有自由發揮的空間和試錯機會。創新往往都是自己產生的，不是刻意安排的，更不是教出來的。文章還提到，當初梁文鋒已成為千億資產管理公司的掌門人，卻在ChatGPT席捲全球時卻以外界難以理喻的瘋狂投入到DeepSeek，他曾解釋，此舉「沒有甚麼不為人知的商業邏輯，但其實，主要是好奇心驅動」，即「對AI能力邊界的好奇」，又指「如果一定要找一個商業上的理由，它可能是找不到的」。(sl)