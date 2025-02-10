10/02/2025 15:01

【大國博弈】貿促會率逾30企業赴哈薩克簽約合作，涉能源等領域

《經濟通通訊社10日專訊》中國今日0時起對美國部分商品加徵10%-15%關稅，包括原油、液化天然氣(LNG)、煤炭、農業機械等。央視旗下「玉淵譚天」報道指，在對美加徵關稅生效這一天，中國貿促會帶著涉及礦產能源、石油化工、機械製造等行業的30多家內地知名企業前往哈薩克，組織雙方企業簽署合作意向。



報道指，該30多家企業當中，來自能源領域的佔最多，達三分之一，包括中國石油天然氣股份有限公司、中國石油國際事業有限公司、中國海洋石油集團有限公司、中國海洋石油國際有限公司、中國石油化工集團有限公司、中化石油有限公司、中國中原對外工程有限公司等。這些公司將與哈薩克企業在油汽貿易、清潔能源等領域簽署合作意向。



接下來，貿促會還將帶著中國企業前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。(sl)