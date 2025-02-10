10/02/2025 08:25

【聚焦數據】內地1月CPI漲0.5%，高於預期，創5個月高

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，1月居民消費價格指數(CPI)漲0.5%，漲幅較去年12月的0.1%升0.4個百分點，略高於市場預期的0.4%；按月上漲0.7%。按年漲幅和按月漲幅分別創5個月和11個月高點。



1月份CPI同比漲0.5%，其中，城市上漲0.6%，農村上升0.3%；食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲1.1%。



1月份CPI按月上漲0.7%。其中，城市上漲0.8%，農村上漲0.5%；食品價格上漲1.3%，非食品價格上漲0.6%；消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲0.9%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受春節因素影響，全國CPI漲幅擴大，服務和食品價格上漲是影響CPI轉漲的主要因素，機票價格上漲超過27%，旅遊價格上漲11.6%，春節因素疊加氣溫下降影響，蔬果和水產品價格都上升分別上漲5.9%。(ct)