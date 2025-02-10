10/02/2025 08:25

【聚焦數據】內地1月PPI跌2.3%，降幅按月持平遜預期

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，1月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)下降2.3%，降幅與上月相同，遜於市場預計的跌幅收窄至2.1%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受假日及低溫天氣等因素影響，房地產、基建項目部分停工，建材等需求有所回落，國際原油價格上行，帶動國內石油相關行業價格上漲，1月份，全國PPI環比下降0.2%，同比下降2.3%。



從環比看，PPI下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。受假日及低溫天氣等因素影響，房地產、基建項目部分停工，建材等需求有所回落，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.9%，非金屬礦物制品業價格下降0.6%。受國際有色金屬價格波動傳導影響，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.4%。



從同比看，PPI下降2.3%，降幅與上月相同。其中，生產資料價格下降2.6%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約1.95個百分點。生活資料價格下降1.2%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.31個百分點。(ct)