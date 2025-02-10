10/02/2025 11:16

《匯海威言－毛偉廉》特朗普政策變幻莫測，風險情緒仍撐美元黃金

《匯海威言》上周五（7日）美國非農數據遜預期，其後美元輕微下跌，但在收市前回升，因市場首要焦點仍在通脹及關稅問題上，風險情緒依然支持美元及金價上升。本周特朗普將公布向更多國家加徵關稅細節，料本周美元仍走強。



上周五晚美國公布了1月就業報告，市場最關注的非農業新增職位結果是14.3萬個，低於預測的16.9萬個，及遠低於前值的30.7萬個；按月失業率結果是4%，比預測及前值同樣是4.1%輕微下降；按月平均時薪方面，結果是上升0.5%，顯著高於預測及前值的0.3%。數據公布後，美元輕微下跌，但收市前回升，美元在疲弱的非農數據下依然堅挺，反映不確定的通脹及關稅仍支持著美元。



特朗普的關稅政策確實變化多端，令市場難以捉摸。最近，他在2月1日宣布對中國加徵10%關稅，墨西哥和加拿大加徵25%，然而，2月4日他又突然宣布推遲對墨西哥和加拿大的關稅實施30天。接著，2月5日他宣布對來自中國的郵包徵收10%關稅，但在2月7日又暫緩了對價值低於800美元的小額包裹徵收關稅。關稅政策反覆，反映白宮內部存在分歧。



本周，特朗普預計將宣布對更多國家加徵關稅，市場將密切關注受影響的國家有多少個、稅率及涉及的稅額有幾多，特別是歐洲國家，因為這可能對美歐貿易關係產生重大影響。



短期內，美元預計繼續上升，但升幅可能有限，因為市場對通脹的憂慮很大程度上已經反映在當前的價格中。



美國擴大徵收關稅規模，將會進一步推高通脹的預期，短期內會推升美元，非美貨幣將會受壓。然而，被美國加關稅的國家也會作出反制行動來報復，中國和加拿大已作出了，亦可能進一步推出反制行動，預計本周公布被加關稅的國家也陸續作出反制行動，這意味著貿易戰將會升級，導致避險情緒再升溫，因此預計本周美元及金價會上升。不過，筆者仍預計美元上升屬短暫性及上升空間有限，因為加關稅概念令美元上升已從去年11月初開始，當時美元指數只有103水平，之後升至1月最高見110水平，反映美元上升已接近消化程度，上周五收在108水平，不排除美元指數再上試110水平。但貿易戰升級也會導致供應鏈斷裂，市場會預期將損害美國經濟，屆時美元也會因此回落，所以預測美元上升空間有限。同時也要考慮到特朗普的五時花六時變作風，競選時雖然加徵關稅令他得到不少選票，但考慮到貿易戰帶來對經濟的衝擊，可能幫不了減輕巨額債務、龐大債息支出及財赤，若然美國經濟下行，反而會導致今年發債反應不理想，所以不排除關稅政策規模最後可能大幅縮小，屆時通脹壓力降溫，美元將會從目前的高位顯著下跌。整個關稅風波何時明朗化，始終要等到特朗普上任100天內訪華後，雙方貿易協議能否達成才知曉，因中國是美國最大貿易國，密切留意特朗普公布訪華日期。



*本周重點*



除了要留意特朗普公布新一輪加徵關稅細節外，美國聯儲局主席鮑威爾會在周二（11日）及周三（12日）出席聽證會，由於關稅的不確定性，預計他會繼續在利率變動上向市場放鷹。重要經濟數據方面，香港時間周三晚上9時半，美國將公布1月按年CPI，預測及前值均是2.9%，如結果與預測一樣，反映美國通脹仍居高不下，令今年減息預期再降溫，美元將上升。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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