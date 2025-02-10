10/02/2025 09:17

【特朗普新政】法官暫時叫停馬斯克政府效率部取閱美國財政部數據

《經濟通通訊社10日專訊》馬斯克的政府效率部(DOGE)行動受阻，一名美國聯邦法官下令，暫時禁止其取閱財政部信息，並銷毀已經收集的數據。



19個由民主黨領導的州政府，對總統特朗普和財政部長貝森特提出訴訟。幾個小時後，曼哈頓美國地方法院法官恩格梅爾(Paul Engelmayer)發布臨時限制令。該命令將持續生效，直到法官就上述各州尋求的更長期禁令作出裁決。



聽證會定於周五(14日)舉行。法官表示，這既是因為新政策帶來了洩露敏感和機密信息的風險，也因為相關系統比以前更容易受到黑客攻擊。



*特朗普暗示財政部有違規行為*



與此同時，特朗普暗示，DOGE在檢查美國財政部數據時發現了違規行為，並可能會導致美國可以不用支付部分款項，美國的債務可能比想象的要少。不過，他沒有詳細說明馬斯克發現了什麼問題。(rc)