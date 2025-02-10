10/02/2025 09:42

【特朗普新政】特朗普：日本製鐵考慮投資美國鋼鐵，不直接收購

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普表示，日本製鐵正在考慮投資美國鋼鐵，而不 是直接收購。



特朗普在與日本首相石破茂的聯合新聞發布會上表示，「日本製鐵將對美國鋼鐵做一些非常令人興奮的事情，會考慮投資而不是購買。他們已經同意大力投資美國鋼鐵，但不是擁有它。」



他的言論加劇投資者對併購交易實際已流產的擔憂，許多持有美國鋼鐵股票的人一直希望特朗普會改變主意，扭轉拜登阻止日本製鐵收購美國鋼鐵的決定。雖然日本製鐵和美國鋼鐵已就拜登的決定向法庭提出訴訟，但普遍認為不太可能挽救交易。



日本製鐵的代表拒絕對特朗普的發言發表評論。美國鋼鐵公司的代表尚未對此發表評論。(rc)