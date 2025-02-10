10/02/2025 13:44

【特朗普新政】特朗普對鋼鋁加徵關稅，亞洲時段金屬市場未現波動

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普周日(9日)表示，他計劃對所有進口的鋼鐵和鋁加徵25%的關稅。周一(10日)亞洲交易時段，金屬市場在特朗普講話後持穩。



基準鐵礦石期貨價格現時上漲0.18%，倫敦金屬交易所三個月期鋁期貨小幅走高。與此同時，澳洲總理阿爾巴尼斯表示，他將向美方據理力爭使澳洲獲得鋼鋁關稅豁免。



*澳洲總理將與特朗普進行會談*



他對議會表示，「我們將通過外交途徑化解現存分歧，並繼續向美方主張澳洲應該獲得鋼鋁關稅豁免。我已安排與特朗普進行會談，並將及時向議會和全體國民通報會談情況。」



特朗普周日在空軍一號對記者表示，關稅將適用於從所有國家進口的鋼及鋁。當被問及墨西哥和加拿大是否會被包括在內時，他說關稅將涵蓋所有國家。不過，他沒有具體說明關稅何時生效。(rc)