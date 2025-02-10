10/02/2025 14:51

【外圍經濟】日本2024年經常項目順差額創新高，按年升近3成

《經濟通通訊社10日專訊》日本財務省周一公布，2024年國際收支初值顯示，反映與海外貨物、服務及投資交易狀況的經常項目為順差29.2615萬億日圓，順差額較去年增加29.5%，創1985年以來新高。



出口減去進口的貿易收支逆差額減少40%，為3.899萬億日圓。出口增加4.5%至104.8698萬億日圓，汽車、半導體製造設備和電子零部件呈現增長。進口增加1.8%至108.7688萬億日圓。銅等有色金屬增加，但煤炭價格下滑，貿易收支改善。



此外，服務收支為逆差2.6162萬億日圓，下滑10.3%，但逆差額收窄了2996億日圓。外國遊客需求旺盛，帶動旅行收支增至順差5.8973萬億日圓，創歷史新高。



同時公布的2024年12月經常項目順差為1.0773萬億日圓，較去年同期增加17.8%。(rc)