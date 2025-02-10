10/02/2025 16:15

【外圍經濟】新西蘭簡化「黃金簽證」計劃，吸引移民促經濟復甦

《經濟通通訊社10日專訊》新西蘭政府決定簡化其「黃金簽證」計劃，以吸引更多富裕移民，從而促進經濟復甦。移民部長史丹福(Erica Stanford)周日(9日)在奧克蘭宣布，從4月1日起，「積極投資者+」簽證將縮減為僅有兩個類別，並擴大可接受的投資範圍。



此次調整還將取消英語語言要求，並針對其他潛在的投資障礙進行修訂，例如對於投資者在新西蘭的停留時間要求。



面對2024年經濟的急劇衰退，新西蘭政府希望借助利率下降的時機，提升經濟增長，但已承認資本短缺的問題。為此，政府開始修改外商投資法規，成立單一機構為海外基金經理提供一站式服務，並放寬規定以允許訪客遠程工作，旨在吸引高技能人才永久定居新西蘭。



「積極投資者+」簽證曾成功吸引富裕人士，每年為新西蘭帶來10億新西蘭元（約5.7億美元）的投資。然而，自2022年底規則調整後，該簽證的申請顯著下降。根據移民局的數據，調整後僅有43份申請獲得完全批准，帶來的名義投資資金僅為5.45億新西蘭元。(rc)