11/02/2025 16:48

《外圍焦點》克利夫蘭聯儲總裁發表講話，鮑威爾於參議院作證

《經濟通通訊社11日專訊》在科技股和原材料股推動下，美股三大指數昨日收市報升。市場關注美國總統特朗普對鋼鐵和鋁材額外徵收25%關稅，鋼鐵與鋁業股造好。道指升167.01點或0.38%，報44470.41點；標普500指數升40.45點或0.67%，報6066.44點；納指升190.87點或0.98%，報19714.27點。港股方面，恒生指數收市報21294，跌227點或1.1%，成交2196億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，英倫銀行總裁貝利發表題為「我們是否低估了金融市場變化」的講話。9:50pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克就經濟前景發表講話。11:00pm，美聯儲主席鮑威爾在美國參議院金融、住房和城市事務委員會就貨幣政策進行半年一次的證詞陳述。12日凌晨1:00am，歐洲央行執委施納貝爾參加一場小組討論。1:30am，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩在央行一場活動上講話。



在美國，今日公布業績的公司有：英國石油(US.BP)、可口可樂(US.KO)、Marriott International(US.MAR)、Shopify(US.SHOP)等。(wa)