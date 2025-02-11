11/02/2025 08:02

復興亞洲(00274)擬股份10合1每手買賣單位改為1萬股

《經濟通通訊社11日專訊》復興亞洲(00274)公布，建議股本重組將股份10合1，股份合併預期3月19日(星期三)生效，生效後每手買賣單位由2萬股，更改為1萬股股份。



是次緊隨股份合併生效後，將進行股本削減，透過以每股當時已發行合併股份0.499元為限註銷公司繳足股本，將每股已發行合併股份的面值由0.5元削減至0.001元；及該公司已發行股本中因股份合併而產生的任何零碎合併股份將被註銷。股本削減產生的進帳約2910萬元將轉入公司可供分派儲備帳戶，可供分派儲備將由董事用於所有適用法律及公司組織章程大綱與細則所允許的用途。



公司指，於股份合併生效後，更改每手買賣單位將有助於將每手買賣單位價值維持在合理水平，以吸引更多投資者及擴大該公司股東基礎。(eh)