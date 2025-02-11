11/02/2025 09:15

【特朗普新政】特朗普重申加沙重建計劃，稱巴人遷走後無權返回

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普周一（10日）表示，按照他的加沙重建計劃，巴勒斯坦人離開加沙後就無權再返回當地。



特朗普在接受霍士新聞採訪時，被問受巴人是否有權返回加沙，他說：「不，他們不會回來，因為他們有更好的住房，換句話說，我正在談論為他們建造一個永久的住所，因為如果現在回來，加沙不適合居住」。



分析指，這些言論幾乎肯定會引起巴勒斯坦、阿拉伯世界和全球其他國家的怒火。特朗普最初在與以色列總理內塔尼亞胡會晤後的新聞發布會上，提出了接管加沙的想法。



他當時說：「我們將建立安全的社區，遠離所有這些危險的地方，與此同時我會擁有它，將其作為未來的房地產開發項目。」(jf)



