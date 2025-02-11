11/02/2025 15:16

【特朗普新政】特朗普即將公布對等關稅，印度和泰國料首當其衝

《經濟通通訊社11日專訊》從摩根士丹利到野村的多家大行經濟學家認為，美國總統特朗普威脅要對貿易夥伴徵收對等關稅，印度和泰國是最容易受到影響的國家之一。



根據分析師估算，這兩個亞洲國家受關稅戰影響尤為突出，因為它們對美國商品徵收的關稅平均，遠高於美國對其商品徵收的稅率。不過，特朗普尚未透露相關政策的細節，包括哪些國家會受到影響以及相關依據。



野村證券分析師Sonal Varma領導的團隊在客戶報告中表示：「新興亞洲經濟體對美國出口商品的相對關稅較高，因此面臨更高的對等關稅風險。」



特朗普上周五（7日）宣布了對等關稅計劃，他表示更多細節將在周二（11日）或周三（12日）公布，並且可能即刻或很快生效。(jf)