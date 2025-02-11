11/02/2025 08:28
【開市Ｇｏ】美關稅戰升溫，比亞迪智駕革新，萬科獲母企低息貸
【要聞盤點】
1、市場關注美國總統特朗普提出對進口美國的鋼鐵和鋁材額外徵收25%關稅，並計劃向其他國家實施對等關稅政策，美國鋼鐵、美國鋁業等鋼鐵與鋁業股造好，道指收市升167點；標普升40點；納指升190點。金龍中國指數上漲191點，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時11分跌150點。
2、比亞迪(01211)發布高階智駕系統「天神之眼」，全系搭載高階智駕，首批21款車型上市，「璇璣架構」全面接入DeepSeek。
3、特朗普簽署行政令，3月4日起對美國進口鋼鋁及相關製成品徵收25%關稅，不排除進一步提高。
4、特朗普稱未來兩日內將出台「對等關稅」措施，此外考慮對汽車、晶片和藥品徵收關稅。
5、彭博分析泰珀旗下Appaloosa文件，發現該基金去年第四季增持阿里巴巴184萬股，仍為第一大重倉股，佔淨資產16%，另亦增持中國股票基金。
6、萬科企業(02202)主要股東深圳地鐵集團同意向公司提供不超過28億元人民幣貸款。
7、國務院總理李強主持國常會，要求擴大鼓勵外商投資範圍，支持新型消費發展，促進「人工智能+消費」等模式。
【焦點股】
【油金報價】
1、市場關注美國總統特朗普提出對進口美國的鋼鐵和鋁材額外徵收25%關稅，並計劃向其他國家實施對等關稅政策，美國鋼鐵、美國鋁業等鋼鐵與鋁業股造好，道指收市升167點；標普升40點；納指升190點。金龍中國指數上漲191點，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時11分跌150點。
2、比亞迪(01211)發布高階智駕系統「天神之眼」，全系搭載高階智駕，首批21款車型上市，「璇璣架構」全面接入DeepSeek。
3、特朗普簽署行政令，3月4日起對美國進口鋼鋁及相關製成品徵收25%關稅，不排除進一步提高。
4、特朗普稱未來兩日內將出台「對等關稅」措施，此外考慮對汽車、晶片和藥品徵收關稅。
5、彭博分析泰珀旗下Appaloosa文件，發現該基金去年第四季增持阿里巴巴184萬股，仍為第一大重倉股，佔淨資產16%，另亦增持中國股票基金。
6、萬科企業(02202)主要股東深圳地鐵集團同意向公司提供不超過28億元人民幣貸款。
7、國務院總理李強主持國常會，要求擴大鼓勵外商投資範圍，支持新型消費發展，促進「人工智能+消費」等模式。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|比亞迪(01211)
|多數平價車型支援高階智駕系統「天神之眼」；
「璇璣架構」全面接入DeepSeek
|萬科企業(02202)
|獲母企深鐵最多28億人幣低息貸款，
質押萬物雲(02602)持股
|黃金股：
紫金礦業(02899)、
招金礦業(01818)、
中國黃金國際(02099)
|金價突破每盎司2900美元創紀錄新高
|鋼鋁板塊：
中國鋁業(02600)、
鞍鋼股份(00347)、
馬鋼股份(00323)
|特朗普簽行政令對鋼鋁製成品徵25%關稅，或進一步提高
|晶片股：
中芯(00981)、
華虹(01347)、
ASMPT(00522)
|OpenAI擬完成自主研發晶片設計並交由台積電生產
|汽車板塊：
比亞迪(01211)、
廣汽集團(02238)、
長城汽車(02333)
|中國對美國大排量汽車加徵關稅生效，通用汽車福特將受衝擊
|鋰業股：
天齊鋰業(09696)、
贛鋒鋰業(01772)、
雅化集團(002497.SZ)
|寧德時代與龍蟠科技碳酸鋰冶煉廠復工，鋰價料承壓
|船運股：
中遠海控(01919)、
太平洋航運(02343)、
中遠海能(01138)
|中國1月港口貨櫃吞吐量創紀錄新高
|華潤醫藥(03320)
|附屬華潤三九去年純利升18%
|出門問問(02438)
|全線AI產品融合DeepSeek
|非凡領越(00933)
|附屬堡獅龍(00592)私有化計劃
獲法院會議及股東大會通過
|高鑫零售(06808)
|阿里賣盤予新東家最遲2月27日交割
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|72.40
|-0.10%
|布倫特期油
|76.13
|+1.97%
|黃金現貨
|2917.81/盎司
|+0.34%
|黃金期貨
|2942.64/盎司
|+0.20%