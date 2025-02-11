11/02/2025 08:28

板塊/個股 新聞內容 比亞迪(01211) 多數平價車型支援高階智駕系統「天神之眼」；

「璇璣架構」全面接入DeepSeek 萬科企業(02202) 獲母企深鐵最多28億人幣低息貸款，

質押萬物雲(02602)持股 黃金股：

紫金礦業(02899)、

招金礦業(01818)、

中國黃金國際(02099) 金價突破每盎司2900美元創紀錄新高 鋼鋁板塊：

中國鋁業(02600)、

鞍鋼股份(00347)、

馬鋼股份(00323) 特朗普簽行政令對鋼鋁製成品徵25%關稅，或進一步提高 晶片股：

中芯(00981)、

華虹(01347)、

ASMPT(00522) OpenAI擬完成自主研發晶片設計並交由台積電生產 汽車板塊：

比亞迪(01211)、

廣汽集團(02238)、

長城汽車(02333) 中國對美國大排量汽車加徵關稅生效，通用汽車福特將受衝擊 鋰業股：

天齊鋰業(09696)、

贛鋒鋰業(01772)、

雅化集團(002497.SZ) 寧德時代與龍蟠科技碳酸鋰冶煉廠復工，鋰價料承壓 船運股：

中遠海控(01919)、

太平洋航運(02343)、

中遠海能(01138) 中國1月港口貨櫃吞吐量創紀錄新高 華潤醫藥(03320) 附屬華潤三九去年純利升18% 出門問問(02438) 全線AI產品融合DeepSeek 非凡領越(00933) 附屬堡獅龍(00592)私有化計劃

獲法院會議及股東大會通過 高鑫零售(06808) 阿里賣盤予新東家最遲2月27日交割

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 72.40 -0.10% 布倫特期油 76.13 +1.97% 黃金現貨 2917.81/盎司 +0.34% 黃金期貨 2942.64/盎司 +0.20%

【要聞盤點】1、市場關注美國總統特朗普提出對進口美國的鋼鐵和鋁材額外徵收25%關稅，並計劃向其他國家實施對等關稅政策，美國鋼鐵、美國鋁業等鋼鐵與鋁業股造好，道指收市升167點；標普升40點；納指升190點。金龍中國指數上漲191點，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時11分跌150點。2、比亞迪(01211)發布高階智駕系統「天神之眼」，全系搭載高階智駕，首批21款車型上市，「璇璣架構」全面接入DeepSeek。3、特朗普簽署行政令，3月4日起對美國進口鋼鋁及相關製成品徵收25%關稅，不排除進一步提高。4、特朗普稱未來兩日內將出台「對等關稅」措施，此外考慮對汽車、晶片和藥品徵收關稅。5、彭博分析泰珀旗下Appaloosa文件，發現該基金去年第四季增持阿里巴巴184萬股，仍為第一大重倉股，佔淨資產16%，另亦增持中國股票基金。6、萬科企業(02202)主要股東深圳地鐵集團同意向公司提供不超過28億元人民幣貸款。7、國務院總理李強主持國常會，要求擴大鼓勵外商投資範圍，支持新型消費發展，促進「人工智能+消費」等模式。【焦點股】【油金報價】