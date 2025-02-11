11/02/2025 16:14

【比特幣】日本酒店經營公司投資比特幣，股價一年飆升48倍

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普對虛擬貨幣的支持政策前景，正在引發連鎖反應，促使日本市場對比特幣的需求大幅增加。一家日本酒店經營公司在改為囤積比特幣後，為股東帶來驚人回報。



彭博社匯編的數據顯示，Metaplanet的股價在過去12個月內飆升約48倍，成為日本股市表現最突出的公司之一，也躋身全球漲幅最高的股票行列。



Metaplanet是眾多模仿塞勒(Michael Saylor)旗下Strategy（前稱MicroStrategy）成功故事的企業之一。Strategy在囤積了超過450億美元的比特幣資產後，已成為槓桿化比特幣投資的行業巨頭。



Metaplanet行政總裁格羅維奇(Simon Gerovich)曾任高盛股票衍生品交易員，他表示在播客中聽到塞勒的策略後，對此產生濃厚興趣。自2013年以來，他一直在經營Metaplanet，但疫情導致公司不得不關閉除一家酒店外的所有業務，他決於2024年初轉向「比特幣優先戰略」。



公司透露，自轉型以來，Metaplanet的股東人數增至近5萬，年增長達500%。在連續6年虧損後，Metaplanet於周一(10日)公布截至2024年12月的年度營業利潤為3.5億日圓（約230萬美元）。(rc)