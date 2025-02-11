11/02/2025 16:22

【大國博弈】專家：中國反制美關稅措施，精準有力，展現極大克制

《經濟通通訊社11日專訊》武漢大學國際問題研究院副教授譚秀傑發表評論文章稱，美國近日以芬太尼問題為由，宣布對來自中國的進口商品征收額外關稅。2月4日，中國政府出台多項反制措施，既有力地回應了美方挑釁，又避免了過度升級矛盾。中國對美關稅反制措施於法有據，精準有力，節制有度。



文章指出，面對美國單方面加徵關稅，中國政府打出組合拳，堅決捍衛自身權益。一是訴諸世貿組織。二是加徵關稅。對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。



文章稱，中國的反制措施並非「任性而為」，而是建立在充分的法律依據上，有章可循、有法可依。中國迅速出台系列反制措施，體現了對美方政治動機與經濟博弈的深刻洞察。中國對美煤炭、液化天然氣、原油加徵關稅，直接打擊埃克森美孚、雪佛龍等美國能源巨頭利益，這些企業是共和黨傳統票倉。中國對農業機械、大排量汽車和皮卡加徵關稅，影響美國汽車製造業，這正是「鐵銹帶」選民的核心利益所在。



*為中美溝通談判預留了6天時間窗口*



此外，中國的反制措施精準出擊並留有余地，展現了外交智慧，也為中美關系未來發展留下空間。一是力度適中。中國反制措施並未「火力全開」，而是選擇了適度的強度。面對美國對中國所有產品加徵10%關稅，中國反制措施並未對所有美國商品加稅，而是選擇了能源、關鍵礦物等具有代表性的重點領域。這展現了中國的極大克制，同時也以較小的代價向美國釋放了強烈信號。二是預留溝通時間。中國在第一時間出台反制措施，但是作為最核心的關稅措施，公告時間與實施時間之間存在6天間隔。這一安排為中美溝通談判預留了時間窗口，為美國政府回到談判桌前留有餘地。(ew)