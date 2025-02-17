11/02/2025 19:12

【ＡＩ】千帆科技夥百度智能雲推DeepSeek AI模型

《經濟通通訊社11日專訊》本地科技公司香港千帆科技與百度智能雲合作，將通過百度智能雲千帆大模型平台接入並調用DeepSeek-R1/V3系列模型，為本地企業提供更高效、低成本的AI解決方案。



香港千帆科技技術總監林小佳表示，DeepSeek在百度智能雲的部署將為香港企業智能化轉型注入新動力。與通用型大模型相比，DeepSeek在3個方面展現出顯著的結構性優勢，首要是其基於知識蒸餾技術的垂直領域優化架構，令金融數據分析的響應速度提升40%，尤其契合香港繁忙的跨境貿易與即時結算環境。



林小佳續指，其次是動態稀疏計算框架的應用，讓企業能以同級別模型60%的算力成本，達到92%的客戶意圖理解準確率，這在本地粤語與英語混合的語境下，對高度依賴多語言客服的企業尤為重要。DeepSeek更支持本地部署，其增量微調機制能夠確保企業在遵守《個人資料(私隱)條例》的同時，實現私有數據的不斷優化，這正是香港跨境企業築建競爭優勢的關鍵所在。



香港千帆科技中心主管沈陳曦婷表示，千帆科技除了能協助企業訂製AI方案，還能將現有的AI系統，例如OpenAI無縫遷移至DeepSeek架構，在維持同等服務質素的同時，大幅降低運營成本。(bi)