11/02/2025 16:57

《本港經濟》中小企1月營商指數下跌，物流及商用服務業表現較差

《經濟通通訊社11日專訊》政府統計處發表2025年1月份中小型企業業務狀況按月統計調查結果。中小企業務收益的現時動向指數從12月在收縮區域的43.9下跌至2025年1月的43.1，而未來一個月(即2025年2月)的業務收益展望動向指數為43.8。



按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在今年1月較上月下跌，特別是物流業(從42.4下跌至38.5)及商用服務業(從48.4下跌至45.6)。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從12月的46.5下跌至1月的46.1，而未來一個月的新訂單展望動向指數為46.9。



*環球經濟不確定性續為營商環境帶來挑戰*



政府發言人表示，隨著外圍環境的不明朗因素增加，中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的預期在1月回落。整體就業情況則維持穩定。



發言人補充，環球經濟的不確定性將繼續為營商環境帶來挑戰。然而，國家多項提振內地經濟措施及惠港措施，以及特區政府提振市面氣氛和推動經濟發展的舉措，應會為營商氣氛帶來支持。政府會密切監察相關情況。(cl)