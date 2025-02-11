11/02/2025 19:40

《再戰明天》美國公布消費者物價指數

《經濟通通訊社11日專訊》美國公布消費者物價指數，料為周三（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，印度總理莫迪訪問華盛頓，會晤美國總統特朗普（至14日）。本港時間周三晚6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森參加MNI Connect活動圓桌會議。



*日本公布工具機訂單等數據*



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布1月貨幣供應M2；1月貨幣供應M3。2:00pm，日本公布1月工具機訂單。9:30pm，美國公布1月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率升幅料維持於2.9%，經季節調整料由323.38升至324.24。(wa)