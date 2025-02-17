11/02/2025 15:29

【ＡＩ】百度李彥宏：須持續投資AI以保科技及行業領先地位

《經濟通通訊社11日專訊》百度(09888)創始人、董事長兼首席執行官李彥宏出席杜拜舉行的World Governments Summit活動時，被問及DeepSeek面世，引發市場思考未來是否需要大額投資人工智能(AI)，他指出，當一項技術如此快速發展，須持續投資，以保持科技及行業領先地位，他亦認為，矽、電腦計算、資訊科技及雲基礎建設仍非常需要大量投資。



*大語言模型推理成本大降逾九成*



他亦指出，過去由於計算限制，中國科技企業必須通過創新才可降低訓練成本，現時大語言模型推理成本在12個月內減少超過90%，較過去數十年發展都加快，因此他對AI未來發展持樂觀看法。



*AI未來看法樂觀，個人用戶層面未見超級應用*



李彥宏指，面向個人用戶的大語言模型目前仍未見到超級應用，且市面上AI聊天機械人App用戶黏性亦有較大提升空間。另目前集團數十萬名客戶都以AI來提升招聘、電商、醫療健康、能源等領域的效率。



談及對AI發展的擔憂，他指出，百度旗下自動駕駛出行服務「蘿蔔快跑」是AI應用到日常生活的體現，但同時市民對自動駕駛意外的容忍度較低，因此推展業務時集團必須將用戶的出行安全放在首位，否則一旦發生事故，將大大動搖用戶信心。李彥宏亦認為，AI是監管主導的市場，形容現時技術發展已跑在前面，但實施應用依然受限於監管機構的批准。(rh)