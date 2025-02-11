11/02/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.04988 -54.298 一周 3.57548 -16.738 兩周 3.63405 -12.161 一個月 3.7469 -2.768 兩個月 3.80994 -0.25 三個月 3.80994 -0.25 六個月 3.88315 - 一年 3.95804 -0.214

《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息近乎全線向下，其中，隔夜息大跌54基點至3.04988厘，見近三周最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌兩天，報3.7469厘，續見2月5日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.80994厘，為近一周最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.95804厘。港元匯價今早在7.7884-7.79080之間上落，最新報7.7907，較前收市價跌0.03%。美國總統特朗普正式簽署公告，對所有輸美鋼鋁徵收25%關稅，強調相關要求無例外與豁免。恒指今早高開134點，報21656，甫開曾升160點，報21682，再創逾四個月高，惟受內地股市下跌拖累，之後掉頭回落，暫時最多跌近230點，報21292，最新跌幅收窄至166點。(cl)資料來源：香港銀行公會