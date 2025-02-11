11/02/2025 11:20
《港元利率》隔夜息見近三周新低，一個月拆息連跌兩天
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息近乎全線向下，其中，隔夜息大跌54基點至3.04988厘，見近三周最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌兩天，報3.7469厘，續見2月5日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.80994厘，為近一周最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.95804厘。
港元匯價今早在7.7884-7.79080之間上落，最新報7.7907，較前收市價跌0.03%。
美國總統特朗普正式簽署公告，對所有輸美鋼鋁徵收25%關稅，強調相關要求無例外與豁免。
恒指今早高開134點，報21656，甫開曾升160點，報21682，再創逾四個月高，惟受內地股市下跌拖累，之後掉頭回落，暫時最多跌近230點，報21292，最新跌幅收窄至166點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至3.80994厘，為近一周最低，六個月拆息維持3.88315厘，一年期報3.95804厘。
港元匯價今早在7.7884-7.79080之間上落，最新報7.7907，較前收市價跌0.03%。
美國總統特朗普正式簽署公告，對所有輸美鋼鋁徵收25%關稅，強調相關要求無例外與豁免。
恒指今早高開134點，報21656，甫開曾升160點，報21682，再創逾四個月高，惟受內地股市下跌拖累，之後掉頭回落，暫時最多跌近230點，報21292，最新跌幅收窄至166點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.04988
|-54.298
|一周
|3.57548
|-16.738
|兩周
|3.63405
|-12.161
|一個月
|3.7469
|-2.768
|兩個月
|3.80994
|-0.25
|三個月
|3.80994
|-0.25
|六個月
|3.88315
|-
|一年
|3.95804
|-0.214
資料來源：香港銀行公會