12/02/2025 10:25

《投資展望》施羅德：今年面對兩大風險，宜建立具韌性投資組合

《環富通基金頻道12日專訊》施羅德投資集團首席投資總監Johanna Kyrklund指，踏入2025年，儘管美國股市估值偏高，但仍堅持正經濟名義增長及減息對股市有利的立場，因為預計企業盈利將保持穩健，而且目前通脹仍朝著正確方向發展。然而，兩項風險令人感到擔憂。



*債券收益率上升或吸引資金流出股市，增企業借貸成本*



首先，債券收益率上升是否會危及股票？2010年代的特點是緊縮的財政政策和零利率環境，可將這時代稱為「極端的亞當史密斯」，其理論是個人和企業為了自身利益行事，這將為經濟帶來正面影響。然而，這情況導致過度的收入不平等，進而引發對民粹主義政策的支持及以寬鬆的財政政策、保護主義和提高利率為重點的新共識。寬鬆的財政政策代表著更高的借貸成本。在許多地區，人口老化加上其他支出需求將導致債務水平上升。最終這些因素將限制投資市場回報的潛力。各地政府支出有助於支撐經濟，但這可能為未來的股市埋下隱患，因為體系中的過度支出通常會在經濟低迷時才得到解決。



只要債券收益率不上升過多，股票估值便可維持在目前水平。美國10年期政府債券收益率目前約為4.8%，股票估值相對於債券已開始進入更艱險的區域。債券收益率上升或會吸引資金流出股市，並增加企業的借貸成本。



就如大多數市場評論員一樣，施羅德投資在過往數年預測美國經濟或會步入低迷或衰退，目前的預測是其將正面發展。這可能表示從「唱反調」的角度來看，短期內債券收益率將得到一定的緩解，尤其是市場已消化美國或會在2025年減息的預測。可是，高債券收益率是投資者在2025年需要留意的風險。



*股市指數過度集中，任何一家大型科企失誤都影響回報*



第二個挑戰是市值加權指數的集中程度。大型科技股在此周期所帶來的強勁盈利增長，使其與 1999/2000年的「科網泡沫」截然不同。當時的估值無實質支持和解釋，但現在許多大型美國科技企業的盈利都能支持其估值。然而，鑑於這些企業在主要指數中的主導地位，其中任何一家企業的失誤都會對整體投資市場回報構成風險。



事實上，現在股市指數的集中程度遠超過1990年代後期。從投資組合的角度來看，對少數股票維持高倉位的投資似乎並不明智。更重要的是，「美股七巨頭」股票背後的驅動力各不相同，將它們視為一個個體會低估了個別公司之間不同的業務驅動力。鑑於股市的集中性，現在並不是押注的時機。



美國與其他市場有著以上共同的風險。歐洲和日本股市的集中度同樣很高。依賴過往贏家帶動表現的投資者已開始錯失機會。自2024年夏季以來，看到投資及股票市場的發展路徑更為有趣，不同的行業板塊在不同的時間錄得不同的表現。當主要股票指數不再像過去那樣提供分散投資的作用，而政治共識的轉變正在改變各資產類別之間相關性的情況下，投資者需要更加努力地建立具有韌性的投資組合。(wa)