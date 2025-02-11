11/02/2025 09:17

《神州金融》黃金價格再創新高，多家銀行調整涉金業務

《經濟通通訊社11日專訊》在屢破新高的金價帶動之下，近日內地多家銀行宣布調整黃金帳戶業務，包括上調積存金產品按金額購買起點、下調黃金帳戶業務相關的利率。



舉例來說，中國銀行近日就公告稱，於2月10日起調整積存金產品的購買條件，按金額購買積存金產品或創建積存定投計劃時，最小購買金額由650元(人民幣．下同)調整為700元，追加購買金額維持200元整數倍不變。已在執行中的定投計劃不受影響。



招商銀行近日表示，擬於2月12日起調整黃金帳戶業務相關的利率。其中，黃金帳戶活期年化利率將從0.1%降至0.01%、3個月期將從0.3%降至0.1%、6個月期將從0.4%降至0.1%、9個月期將從0.5%降至0.2%、1年期將從0.6%降至0.3%。



業內人士認為，銀行上述做法旨在應對市場波動和風險防範。投資者應關注市場行情，根據自身投資能力、風險偏好、收益預期等理性開展投資。(lc)