11/02/2025 09:18

【聚焦數據】31省份均上修2023年GDP，滬京上修幅度最大

《經濟通通訊社11日專訊》基於第五次全國經濟普查和居民自有住房服務覈算方法改革，近日內地31個省份修訂了2023年地區生產總值數據，均不同程度上修，其中上海、北京上修幅度最大。



據《財新網》統計，31個省份中，上海、北京分別上修2023年GDP為4185.8億元(人民幣．下同)、3593億元，與初步覈算值相比，增幅為8.9%、8.2%，絕對值和幅度在各省份中均為最高。市場普遍認為，上海、北京2023年GDP的上修幅度最大，或與兩地房租較高，核算方法從成本法改為租金法後的上修規模更大有關。



從增量的絕對值來看，東部省份浙江（3066.8億元）緊隨其後，江蘇、廣東、山東亦上修超過2000億元；海南、青海、寧夏上修幅度較小，分別為39億元、50.1億元、53.8億元。



從上修幅度看，共有十個省份增幅超過全國水平2.7%，其中西藏、甘肅雖然上修規模並不高，但由於基數較小，上修幅度並不低，達5.9%、4.1%，僅次於上海、北京。



此次上修後，各省份經濟總量的全國排序有微調。前八個省份仍依次為廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河南、湖北、福建。上修後上海GDP在2023年跨過5萬億元門檻，超越湖南，排名第九的省份，湖南順延為第十位；安徽跌出全國十強之列。北京、河南排序互換，北京超過河南列第12位。(lc)