11/02/2025 09:27

《神州金融》多家區域性銀行中短期存款利率現「倒掛」

《經濟通通訊社11日專訊》近期內地多家區域性銀行調整定期存款利率，部分銀行出現一年期與兩年期存款利率持平或「倒掛」。例如，山西朔州農商銀行的一年期存款利率為1.75%，比兩年期1.45%高出30個點子。



一般來說，應該是存款時間越長利率越高，但現在卻是存款時間越長，利率反而越低。對此，業內人士認為，這是存款利率市場化的一種現象，是銀行為加強資產負債管理、優化利率風險管理而採取的主動行為。



在銀行原有的利率結構中，存款期限越長，對應的利率也越高。銀行要給出一定的利率溢價，提前鎖定長期限存款，保證存款規模的增長。但這也意味著，中長期定期存款佔比較高的銀行，資金成本也相對較高。因此，利率「倒掛主要是為了應對降息周期和息差縮窄的雙重壓力。



業內人士指，未來貸款利率還有可能下調，在負債端資金成本高企的背景下，中小銀行降低資金成本的需求逼切，因此主動調整負債端成本。(lc)