11/02/2025 08:32

【大國博弈】特朗普稱就職後曾與習近平通話

《經濟通通訊社11日專訊》外電消息，美國總統特朗普表示，自1月20日就職以來，他已經與中國國家主席習近平進行了通話。



特朗普在Fox News周一(10日)發表的訪談中發表上述言論。「是的，我與他談過話，」當被問到就職以來是否與中國領導人交談過時，特朗普如此答，但並沒有透露細節。



特朗普早前宣布對華加徵關稅措施後，本來指快將與習近平通話，但後來改稱不急於通話，令市場對中美就貿易紛爭進行協商的期待破滅。不過，特朗普上周五(7日)簽署行政命令，推遲對來自中國內地及香港的小額包裹徵稅，未知是否與兩位領導人可能的通話有關。(ry)