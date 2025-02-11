11/02/2025 14:00

《行業數據》機構：中國平板電腦出貨量同比增4%，華為年度第一

《經濟通通訊社11日專訊》國際數據公司(IDC)發布了2024年第四季度中國平板電腦市場季度跟蹤報告。數據顯示，2024年全年中國平板電腦市場出貨量為2985萬台，同比增長4.3%，市場迎來回暖。其中第四季度市場出貨量為786萬台，受庫存影響，同比下降3.7%。



報告稱，伴隨今年1月國補政策落地，中國平板市場需求將被進一步激發，3000元人民幣左右市場容量預計上半年將明顯提升，國產廠商有望迎來更大的發展機會。



2024年全年及第四季度中國平板電腦市場出貨量排名方面，華為延續季度市場份額第一，並登上年度出貨量首位。但華為第四季度市場份額27.8%，領先蘋果僅有0.3個百分點。全年排名中，前五名分別為華為、蘋果、小米、榮耀、聯想，其中只有蘋果市場份額減少，同比下降7%至26.6%。(jq)