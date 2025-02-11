11/02/2025 17:56

《行業數據》去年OPPO登東南亞智能手機銷量榜首，小米第三

《經濟通通訊社11日專訊》據獨立分析機構Canalys最新數據報道顯示，2024年東南亞智能手機市場迎來強勢反彈，全年出貨量達到9670萬部，同比增長11%，成功結束了連續兩年的下滑態勢。其中，OPPO以1690萬部出貨量首次登頂全年榜首，佔據18%市場份額，同比增長14%，成為該地區年度最暢銷品牌。



緊隨其後的是三星，以1660萬部的出貨量佔據17%市場份額，與OPPO差距微弱。傳音和小米以16%的市場份額並列第三，而vivo則以13%的份額位居第五，繼續穩固其市場地位。



業內分析指出，東南亞市場需求回暖，智能手機品牌競爭愈發激烈，OPPO的成功得益於其強大的產品布局、渠道優勢和品牌影響力。而三星、小米、傳音等廠商也在加速推進新機發布和市場推廣，爭奪更多市場份額。(jq)