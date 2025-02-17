11/02/2025 08:28

【ＡＩ】比亞迪智能化電子電氣架構接入DeepSeek

《經濟通通訊社11日專訊》比亞迪(01211)(深:002594)智駕總負責人楊冬生宣布，比亞迪的智能化電子電氣架構「璇璣架構」，將會全面接入DeepSeek大模型的能力，以更快提升車端及雲端的AI能力。



楊冬生表示，通過利用DeepSeek強大的知識表達和推理能力，將可以提高自動化數據生成的效率和質量，有助於快速迭代智能駕駛模型，並解決更多不常見的場景。



至於DeepSeek的知識蒸餾技術，楊冬生稱，將使得視覺語言模型能夠在車上快速運行。他補充，借助DeepSeek的推理能力，比亞迪期望可更好理解用戶的模糊意圖和隱性需求，從而提供更精準的個性化服務。(ct)